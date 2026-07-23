Em Ouro Preto d’Oeste, senador Bagattoli entrega dois micro-ônibus para atender pacientes do SUS

Buscando dar mais segurança e conforto aos pacientes do SUS de Ouro Preto d’Oeste, o senador Jaime Bagattoli (PL) entregou, de uma só vez, dois micro-ônibus adaptados.

O investimento de mais de R$ 1 milhão deve repercutir no tratamento e acompanhamento de pacientes oncológicos que precisam ir ao Hospital do Amor, em Porto Velho, e atender pacientes em hemodiálise que vivem em distritos ou na zona rural de Ouro Preto.

“É recurso do nosso mandato fazendo a diferença no dia a dia de quem depende de um transporte seguro para tratamento médico. A saúde não pode esperar e é prioridade no nosso mandato e é assim nos 52 municípios de Rondônia”, declarou o senador.

Além dos veículos adaptados, Jaime já investiu mais de R$ 7 milhões na saúde de Ouro Preto d’Oeste, envolvendo o custeio de UPAs, clínicas e postos de saúde, além da futura reforma da UBS Carlos Chagas.

“Isso é gesto humano, é conforto e tranquilidade. Agradeço a sensibilidade do senador Bagattoli por atender ao nosso pedido”, concluiu o prefeito Alex Testoni.