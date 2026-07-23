Criminosos invadem residência no bairro Cristo Rei e furtam motocicleta e outros objetos em Vilhena

Uma residência localizada no bairro Cristo Rei, em Vilhena, foi alvo de furto durante a ausência do morador.
Segundo o registro da ocorrência, a vítima informou que saiu da cidade na quinta-feira 16 e retornou no sábado 18. Ao chegar em casa, percebeu que o cadeado do portão havia sido quebrado, a janela do banheiro estava danificada e a porta da cozinha encontrava-se aberta.
Ao verificar o imóvel, constatou o furto de uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor branca, placa QTF-3B09, além de uma caixa de som JBL, na cor verde militar, uma bolsa de costas preta e uma faca de pesca de cor clara com bainha.
Diante da situação, a vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local, registrou a ocorrência e encaminhou o caso para investigação pela Polícia Civil.
Até o momento, os autores do furto e os objetos subtraídos não foram localizados.
A Polícia solicita que qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro da motocicleta ou dos demais objetos furtados entre em contato pelos canais oficiais. As denúncias podem ser feitas via WhatsApp para a Central da Polícia Militar, pelo número (69) 3322-3935, ou para a Polícia Civil, no (69) 3322-3001. A identidade do denunciante será preservada.