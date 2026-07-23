Vilhena implanta dois semáforos em cruzamentos estratégicos e críticos da BR-364 após autorização do DNIT

A Prefeitura de Vilhena iniciou, nesta quinta-feira, 23, a instalação de dois conjuntos semafóricos no perímetro urbano da BR-364.

A medida ocorre após autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela rodovia.

A execução é conduzida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran) e contempla dois pontos considerados críticos para o fluxo de veículos: as intersecções com as avenidas Presidente Nasser e Brigadeiro Eduardo Gomes.

Os equipamentos foram adquiridos pelo município com investimento de R$ 179.190,01, por meio de recursos próprios, provenientes da fonte de sinalização viária urbana.

De acordo com a Semtran, a implantação dos semáforos atende à necessidade de organizar o tráfego em trechos com alto volume de circulação, contribuindo para a redução de conflitos no trânsito e para o aumento da segurança de motoristas e pedestres. A instalação segue normas técnicas de sinalização e faz parte das ações voltadas à melhoria da mobilidade urbana no município.