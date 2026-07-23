Ex-vereador em Cacoal, Paulo Henrique tem nome aprovado em convenção para deputado estadual: “hora de unir forças”

Em convenção na noite desta quarta-feira, 22, na cidade de Porto Velho, o Partido Liberal (PL) de Rondônia lançou, oficialmente, Marcos Rogério como candidato ao governo de Rondônia.

Na oportunidade, o advogado e ex-vereador Paulo Henrique dos Santos Silva, conhecido como Dr Paulo Henrique, teve seu nome aprovado na convenção partidária como candidato a deputado estadual.

“Conto com apoio dos amigos, os membros da advocacia, do jornalismo e principalmente dos familiares para que esta mensagem chegue aos quatro cantos do Estado de Rondônia. É hora de unir forças para uma Rondônia mais forte!”, destacou o candidato após ter seu nome confirmado no evento político.

De acordo com Paulo Henrique, “é hora de construir um futuro com responsabilidade, desenvolvimento e oportunidades para todos”.

FISCALIZAÇÃO NA CÂMARA DE CACOAL

Paulo Henrique atuou na Câmara Municipal de Cacoal durante o mandato de 2021 a 2024, destacando-se pela atuação na fiscalização dos atos públicos, focando suas críticas na área da saúde e cobrando melhorias nos atendimentos e a implementação de exames estendidos pelo SUS.