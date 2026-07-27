Chupinguaia conquista nota “A” no ranking nacional de “Qualidade Contábil e Fiscal”; secretario comenta

A prefeitura de Chupinguaia alcançou a nota “A”, no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, elaborado pelo Tesouro Nacional.

De acordo com a assessoria, é a primeira vez que o fato acontece com o município.

O resultado reconhece a excelência das informações contábeis e fiscais enviadas pelo município ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

O ranking avalia e classifica a precisão, a integridade, a qualidade e a consistência das informações contábeis e fiscais encaminhadas pelos municípios ao Tesouro Nacional. A metodologia considera a compatibilidade dos dados apresentados em relatórios fiscais, demonstrativos contábeis e demais documentos oficiais, estimulando a transparência e o aprimoramento da gestão pública.

Para o secretário municipal de Finanças, José Carlos, a nota “A” reflete o esforço contínuo do município para qualificar as informações contábeis e fiscais.

“A equipe da Secretaria de Finanças tem trabalhado para garantir o correto alinhamento das informações entregues ao Tesouro Nacional. Chupinguaia vem aprimorando esse processo ano após ano e, em 2026, alcançou a almejada nota. Essa evolução evidencia o comprometimento das equipes com a qualidade das informações e a transparência da gestão pública”, destacou.