VÍDEO: incêndio florestal assusta moradores e reforça preocupação com queimadas em Vilhena

Um incêndio em área de vegetação registrado na noite deste domingo (26) preocupou moradores do bairro Moisés de Freitas, em Vilhena.

As chamas, que puderam ser vistas de diferentes pontos da região, provocaram apreensão devido à proximidade com áreas residenciais.

Vídeos e fotografias compartilhados nas redes sociais mostram a intensidade do fogo, que consumiu rapidamente a vegetação seca, situação comum nesta época do ano, marcada pela estiagem e pela baixa umidade do ar.

Embora não haja informações sobre imóveis atingidos ou pessoas feridas, o episódio reforça o alerta para um problema recorrente em diversos bairros da cidade. Além do risco de o fogo alcançar residências, as queimadas provocam grande quantidade de fumaça, prejudicando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

Durante o período de seca, incêndios em terrenos baldios, áreas de preservação e lotes urbanos tornam-se frequentes em Vilhena, exigindo constantes ações do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas e evitar danos maiores.

As autoridades reforçam que provocar queimadas é crime ambiental e orientam a população a denunciar casos de incêndios criminosos ou queimadas irregulares, além de acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros ao identificar focos de fogo próximos a áreas habitadas.

Com a previsão de continuidade do tempo seco nas próximas semanas, a tendência é que o risco de novos incêndios permaneça elevado, exigindo atenção redobrada da população e dos órgãos responsáveis pela prevenção e combate às queimadas.