Marcos Rogério, Scheid e Máximo participam do lançamento oficial da candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência: “É hora de devolver o Brasil aos brasileiros”

O candidato ao Governo de Rondônia, senador Marcos Rogério (PL), e os candidatos ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) e Fernando Máximo (PL) participaram do lançamento oficial da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

A oficialização ocorreu no último sábado (25), durante a convenção nacional do Partido Liberal, realizada na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

O evento reuniu milhares de apoiadores, representantes partidários e lideranças políticas de diferentes regiões do Brasil.

A candidatura presidencial foi anunciada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A legenda ainda não definiu quem ocupará a vaga de vice na chapa, e a expectativa é de que o nome seja apresentado antes do encerramento do período das convenções partidárias.

A presença conjunta dos rondoninses Marcos Rogério, Bruno Scheid e Fernando Máximo demonstrou a unidade do projeto majoritário do PL em Rondônia. Rogério disputa o Governo do Estado, enquanto Scheid e Máximo formam a chapa da legenda para as duas vagas rondonienses no Senado.

Durante a convenção, Marcos Rogério destacou que a mobilização nacional representa um momento de união das forças políticas que defendem mudanças no Brasil e em Rondônia. “O desejo de todos aqui é um só. É mudança. Mudança para o Brasil. E mudança para Rondônia. É hora de trazer o Brasil de volta. É hora de devolver o Brasil aos brasileiros”, declarou.

O candidato ao Governo também ressaltou a participação de Rondônia no movimento nacional do partido e defendeu a união entre apoiadores, lideranças e candidatos. “Rondônia está presente aqui. É o momento de unir forças em oração e ação”, acrescentou Marcos Rogério.

Nas redes sociais, o senador afirmou que a convenção reuniu brasileiros em torno de um projeto que coloca as famílias, os valores e a população no centro das decisões. Segundo Rogério, Rondônia está preparada para participar de um novo momento político no país.

Bruno Bolsonaro Scheid também destacou a mobilização registrada durante a convenção. O candidato ao Senado afirmou que a presença de apoiadores de várias partes do Brasil fortalece a responsabilidade dos representantes do partido na defesa dos valores conservadores. “Seguimos firmes, com coragem, lealdade e convicção. Por Rondônia e pelo Brasil”, declarou Scheid em publicação nas redes sociais.

Durante o evento, Bruno também manifestou confiança no retorno do grupo político liderado pela família Bolsonaro à Presidência da República. “Sempre no coração de todo mundo é ‘Volta Bolsonaro’, sempre. E vai ter Bolsonaro na Presidência ano que vem. Anotem!”, afirmou.

Fernando Máximo, que integra a chapa ao Senado ao lado de Bruno Scheid, acompanhou a programação com Marcos Rogério e demais lideranças do PL. A participação dos três candidatos reforçou o alinhamento do partido em Rondônia com a candidatura de Flávio Bolsonaro e com o projeto nacional da legenda.

A convenção também contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB); e do presidente da Argentina, Javier Milei.

Para as lideranças rondonienses do PL, o encontro marcou o início de uma nova etapa da mobilização eleitoral e consolidou a integração entre as candidaturas do partido em Rondônia e o projeto apresentado nacionalmente.