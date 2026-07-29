2º Circuito AABB reúne quase mil atletas e movimenta Vilhena com corrida de rua; veja fotos

Vilhena foi palco no ultimo domingo, 26, da segunda edição do “Circuito AABB de Corrida de Rua”, evento que reuniu atletas de diversas cidades da região e consolidou a prova como uma das maiores do calendário esportivo do Cone Sul de Rondônia.

Ao todo, 925 atletas confirmaram participação nas diferentes categorias da competição, que contemplou percursos de 5 quilômetros, 10 quilômetros, prova Kids e categoria destinada a Pessoas com Deficiência (PCD).

A maior concentração de competidores foi na prova de 5 quilômetros, com 561 inscritos. Já o percurso de 10 quilômetros contou com 207 atletas, enquanto a corrida infantil reuniu 145 crianças. A categoria PCD registrou a participação de 12 competidores.

Os números também mostram a forte presença feminina no evento. Das 925 inscrições confirmadas, 512 foram de mulheres e 413 de homens, demonstrando o crescimento da participação feminina nas corridas de rua.

Além da disputa esportiva, o circuito promoveu integração entre atletas de Vilhena e de municípios vizinhos, incentivando hábitos saudáveis, a prática de atividades físicas e o intercâmbio entre corredores de diferentes níveis de experiência, desde iniciantes até competidores mais experientes.

A programação reuniu famílias, equipes esportivas e amantes da corrida, que prestigiaram um ambiente marcado pelo espírito esportivo, confraternização e incentivo à qualidade de vida. O evento também teve um importante caráter social, com a arrecadação de cerca de 500 a 800 brinquedos, que serão destinados a crianças durante as comemorações do Dia das Crianças.

Outro destaque foi a criação de uma categoria escolar, com 40 vagas gratuitas destinadas a estudantes da rede estadual de ensino. Além de participarem sem custo, os alunos receberam premiação e brindes, em uma iniciativa voltada ao incentivo da prática esportiva entre crianças e adolescentes, com apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

A realização do circuito contou com o apoio do Banco do Brasil, da Federação Nacional das AABBs (FENABB) e da AABB Vilhena, instituições que tiveram papel de destaque na promoção da prova. O evento também recebeu apoio da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), da Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, da Semtran, da Coordenadoria Municipal de Trânsito, da Secretaria Municipal de Saúde e do Tiro de Guerra, que contribuíram para a organização e segurança da competição. A Câmara de Vereadores, empresários locais e diversos parceiros também colaboraram para o sucesso da iniciativa.

A organização ficou a cargo da Associação Esporte, Educação e Cultura (AEEC), responsável pela captação de recursos que ajudaram na realização da prova e no fortalecimento do projeto esportivo.

Com a expressiva participação registrada nesta segunda edição, o Circuito AABB reforça sua importância no calendário esportivo de Vilhena e evidencia o crescimento da corrida de rua na região, atraindo cada vez mais praticantes e fortalecendo o esporte como ferramenta de saúde, lazer, integração social e solidariedade.