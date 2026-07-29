FIMCA inicia Semana Pedagógica da Medicina com foco em qualidade acadêmica e educação inclusiva

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou, nesta terça-feira (28), a abertura da Semana Pedagógica do curso de Medicina, um momento de planejamento, alinhamento e fortalecimento das práticas acadêmicas que irão nortear o semestre letivo.

O encontro reuniu direção, coordenação e corpo docente do curso, reafirmando o compromisso institucional com uma educação de excelência, inovadora e centrada na formação humana.

Para o reitor emérito do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e diretor presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, investir na qualificação permanente dos professores e em práticas educacionais inclusivas significa preparar profissionais tecnicamente competentes e, acima de tudo, comprometidos com o cuidado humanizado.

“É um momento de novos aprendizados e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) é muito importante dentro do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, pois cumpri como papel da inclusão dentro da instituição. A Semana Pedagógica é um momento para debater com os nossos professores, juntamente com nossa coordenação acadêmica e pedagógica, os caminhos necessários para que possamos fomentar cada vez mais o melhor conhecimento para os nossos acadêmicos. Além de traçar as novas diretrizes do Ministério da Educação para o aprendizado.”

Durante a abertura, foram discutidas estratégias pedagógicas, metodologias de ensino e ações voltadas ao aprimoramento contínuo da qualidade acadêmica. Para a coordenadora do Curso de Medicina do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, Vanessa Ferraz, a Semana Pedagógica da Medicina reforça a importância da integração entre docentes para garantir uma formação cada vez mais qualificada aos futuros médicos do estado de Rondônia e até fora dele.

“É um evento muito importante, onde nós alinhamos com os nossos docentes tudo aquilo que vamos trabalhar nesse restante do nosso ano. O curso é anual, mas mesmo assim, durante o meio do ano, nós fazemos uma pausa e fazemos todo o reajuste necessário para que o curso flua com a melhor qualidade possível.”

Entre os destaques da programação esteve o fortalecimento das políticas de educação inclusiva desenvolvidas no Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, como a inserção de tradutores e intérpretes de Libras para acompanhamento realizado junto a uma acadêmica surda do curso de Medicina, que conta com o suporte durante as atividades acadêmicas.

Segundo o intérprete de Libras da instituição, Jefferson Nascimento, a iniciativa demonstra o compromisso da instituição em construir um ambiente de aprendizagem acessível.

“A instituição tem ampliado iniciativas que promovem acessibilidade e igualdade de oportunidades no ambiente universitário, reconhecendo que uma educação verdadeiramente transformadora precisa acolher a diversidade e garantir que todos os estudantes tenham condições de desenvolver plenamente seu potencial. Nossa experiência com uma acadêmica surda do 1º ano do curso de medicina é prova disso. Na abertura da Semana Pedagógica da Medicina falamos sobre como funciona a acessibilidade, a importância da comunicação acessível e como podemos trabalhar para quebrar barreiras dentro da educação.”

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA investe na formação de qualidade e acessível ao promover de uma comunidade acadêmica sensível às diferentes realidades, estimulando docentes e estudantes a desenvolverem uma cultura de respeito, empatia e valorização da diversidade.

A inserção da Libras no contexto universitário fortalece não apenas o processo de ensino-aprendizagem da acadêmica atendida, mas também amplia a formação humanística de toda a comunidade acadêmica.

A Semana Pedagógica segue com uma programação voltada à atualização docente, ao compartilhamento de experiências e ao fortalecimento das práticas educacionais, consolidando o compromisso do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA com uma formação médica que alia excelência acadêmica, inovação, humanização e responsabilidade social.

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