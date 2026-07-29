VÍDEO: ex-vereador usa episódio da mureta destruída em Vilhena por Bagattoli para comentar obras de Bolsonaro em RO

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-vereador de Cacoal, Mário Angelino Moreira, o popular Jabá, relembrou um episódio que movimentou o cenário político de Vilhena e ganhou repercussão nacional em 2021: a destruição de uma mureta construída pelo DNIT pelo então empresário Jaime Bagattoli, atualmente senador por Rondônia.

Jabá, que teve sua candidatura a deputado federal oficializada pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), afirmou que o episódio envolveu uma das poucas obras executadas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em Rondônia, aliado político de Bagattoli.

O ex-vereador citou o caso para reforçar declarações feitas pelo ex-senador Hernandes Amorim, de Ariquemes, que, em 2024, chegou a prometer um carro a quem conseguisse apontar uma obra iniciada e concluída pelo governo Bolsonaro em Rondônia.

BAGATTOLI PROMETEU LUTAR POR ROTATÓRIA

Na época em que derrubou a mureta, Bagattoli afirmou que iria articular politicamente a construção de uma rotatória no local. O então empresário chegou a viajar a Brasília em busca de apoio para o projeto e retornou a Vilhena otimista quanto à execução da obra. No entanto, passados cinco anos, a rotatória prometida ainda não foi construída.