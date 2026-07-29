VÍDEO: testes técnicos para ativação dos semáforos alteram trânsito na BR-364 em Vilhena

Na tarde de terça-feira, 28, e na manhã desta quarta-feira, 29, dois testes provocaram alterações momentâneas no trânsito da BR-364, no perímetro urbano de Vilhena.

Vídeos enviados ao Extra de Rondônia mostram o que parecia ser o início da operação dos novos semáforos instalados no cruzamento da rodovia com a avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, um dos pontos de maior fluxo de veículos da cidade.

No entanto, a movimentação ocorreu apenas para a realização de testes de instalação nos geradores de energia que irão alimentar os equipamentos.

Além desse cruzamento, outros semáforos estão sendo implantados nos encontros da BR-364 com as avenidas Marques Henrique e Presidente Nasser.

Em contato com o Extra de Rondônia, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Vilhena informou que a entrada em funcionamento definitivo dos semáforos agora depende da Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que fará a ligação dos equipamentos à rede. (Assista ao vídeo enviado por internauta).