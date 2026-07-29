Wiveslando Neiva destaca importância das lousas digitais para fortalecer a aprendizagem nas escolas de Corumbiara

Para o pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL), as lousas digitais transformam a forma de ensinar e aprender, permitindo aulas mais atrativas, com recursos multimídia, vídeos, imagens, animações e conteúdos interativos que despertam o interesse dos alunos. Além de facilitar o trabalho dos educadores, a tecnologia contribui para ampliar a participação dos estudantes, estimular o raciocínio, fortalecer o desenvolvimento das habilidades cognitivas e tornar o processo de aprendizagem mais eficiente.

“A educação precisa acompanhar a evolução da tecnologia. As lousas digitais oferecem mais oportunidades para que professores desenvolvam aulas inovadoras e para que os alunos aprendam de forma mais participativa. Esse é um investimento que gera conhecimento, prepara as novas gerações e fortalece a qualidade do ensino no município”, frisou.

O pré-candidato a deputado estadual também ressaltou o compromisso do deputado estadual Ezequiel Neiva com o desenvolvimento de Corumbiara e com a valorização da educação pública. Segundo ele, o parlamentar tem atuado de forma permanente para atender às demandas do município e continuará defendendo investimentos que transformem a realidade das famílias rondonienses em sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados. “O deputado Ezequiel Neiva sempre teve um olhar atento para Corumbiara, trabalhando para garantir recursos que fazem a diferença na vida das pessoas. Esse compromisso com a educação, com a infraestrutura, com a saúde e com o setor produtivo demonstra o quanto ele conhece as necessidades dos municípios e seguirá levando essa dedicação como pré-candidato a deputado federal”, frisou.

Ao falar sobre a conquista, Wiveslando também reconheceu o trabalho do prefeito Leandro Vieira na busca constante por melhorias para a educação municipal. Segundo ele, a parceria entre a administração municipal e o mandato de Ezequiel Neiva tem produzido resultados importantes para a população. “O prefeito Leandro Vieira tem demonstrado compromisso em oferecer uma educação cada vez mais moderna e de qualidade. Essa parceria construída com o deputado Ezequiel Neiva permite que investimentos como esse cheguem às escolas, criando novas oportunidades de aprendizagem para nossos estudantes e fortalecendo o futuro de Corumbiara”, frisou.

Para Wiveslando Neiva, a tecnologia será cada vez mais uma aliada do ensino e da formação das futuras gerações. Ele reforçou que oferecer ferramentas modernas significa proporcionar mais oportunidades para que as crianças desenvolvam seu potencial dentro da sala de aula. “A tecnologia não substitui o professor, ela potencializa o ensino. As lousas digitais tornam as aulas mais atrativas, facilitam a compreensão dos conteúdos e despertam ainda mais o interesse das crianças pelo aprendizado. Investir em educação é preparar nossos alunos para os desafios do futuro e construir um município cada vez mais forte”, encerrou.