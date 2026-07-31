Bicicleta é furtada no bairro Cidade Verde II em Vilhena; câmeras registraram ação do suspeito

Um furto de uma bicicleta foi registrado na Rua 102-03, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

Uma moradora acionou a Polícia Militar após constatar que a bicicleta utilizada por seu filho havia sido subtraída.

Segundo apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a bicicleta estava estacionada em frente à Comunidade São Rafael Arcanjo, localizada na Rua 102-23, no mesmo bairro.

A vítima informou aos policiais que o bem não estava travado com cadeado no momento do ocorrido.

De acordo com relatos de testemunhas e análise de imagens de câmeras de videomonitoramento do local, um homem de baixa estatura aproximou-se do veículo e o subtraiu rapidamente, fugindo em seguida.

A bicicleta furtada é da marca Absolute, de cor predominantemente branca.

Equipes da Rádio Patrulha realizaram varreduras e patrulhamento tático por diversas vias do bairro e regiões vizinhas com o objetivo de localizar o suspeito e reaver o bem, mas ele ainda não foi encontrado.

O caso foi registrado na Polícia Civil, que utilizará os registros em vídeo para tentar identificar o autor do furto.