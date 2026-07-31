Senador Bagattoli aplica recursos para recuperação da Eixo Zero e construção de ponte em Colorado

Colorado d’Oeste recebe, de uma só vez, duas importantes obras que vão melhorar o escoamento de pequenos produtores que vivem na zona rural do município.

O recurso que tem viabilizado os trabalhos é fruto do mandato do senador Jaime Bagattoli (PL).

Ao todo, são mais de R$ 3,5 milhões investidos na recuperação da Linha Eixo Zero e na construção da primeira ponte de concreto e aço sobre o rio Hermes.

“Esses são dois investimentos que fortalecem não só a infraestrutura rural de Colorado, mas também melhora o escoamento da produção agrícola e beneficia quem vive e produz na região. Acredito que, acima de tudo, é dinheiro dos impostos da população voltando em forma de obras que melhoram o dia a dia das famílias”, afirma o senador.

Na Linha Eixo Zero, Bagattoli aplicou R$ 1,5 milhão para horas-máquina que vão permitir a recuperação da estrada e auxiliar também no corte de morros. A linha permite a ligação da BR-435 com várias propriedades rurais produtoras de Colorado d’Oeste.

Na outra ponta, o senador alocou mais de R$ 2 milhões para a construção daquela que será a primeira ponte de concreto e aço sobre o rio Hermes. A estrutura chega para dar mais segurança aos moradores, principalmente na época de fortes chuvas que acabam elevando o nível do rio e ameaçando a antiga estrutura.

Na prática, as duas obras se complementam, uma vez que a nova ponte também deverá facilitar o escoamento de produtores que vivem na Linha-3 e permitir um acesso seguro até a Linha Eixo Zero.

“Agradeço ao trabalho do prefeito Edinho da Rádio, da vice-prefeita Marlucia e também ao vereador Hélio pela fiscalização e acompanhamento das duas obras na região”, agradeceu o senador.