Ação da Polícia Civil de Vilhena resulta na prisão de investigado por tráfico de 40 kg de drogas no Cone Sul

A Polícia Civil de Vilhena efetuou a prisão de um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na região do Cone Sul de Rondônia.

A captura é o resultado de um intenso trabalho de inteligência e investigação policial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o caso teve origem durante uma tentativa de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na ocasião, o suspeito e seus comparsas desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade pela rodovia.

Durante o acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle da direção e o automóvel capotou. No interior do veículo, os agentes encontraram cerca de 40 quilos de entorpecentes.

Aproveitando o momento do acidente, os ocupantes abandonaram o carro danificado e fugiram a pé por uma área de vegetação, conseguindo escapar naquele momento.

A droga foi apreendida e a Polícia Civil assumiu as diligências para apurar a autoria do crime. Ao longo dos trabalhos investigativos, as equipes reuniram provas e elementos de informação sólidos que permitiram identificar um dos ocupantes do veículo, culminando no cumprimento do mandado de prisão.

A Polícia Civil destaca que a prisão representa mais um importante resultado das ações permanentes de combate ao tráfico de entorpecentes no Cone Sul, reforçando o compromisso das forças de segurança na repressão ao crime organizado na região.

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