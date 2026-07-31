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sexta-feira, 31 de julho de 2026.

Ação da Polícia Civil de Vilhena resulta na prisão de investigado por tráfico de 40 kg de drogas no Cone Sul

Suspeito era procurado desde que fugiu de uma abordagem da PRF em Vilhena, ocasião em que o carro do grupo capotou com o entorpecente
Imagens: Divulgação

A Polícia Civil de Vilhena efetuou a prisão de um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas na região do Cone Sul de Rondônia.

A captura é o resultado de um intenso trabalho de inteligência e investigação policial.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o caso teve origem durante uma tentativa de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na ocasião, o suspeito e seus comparsas desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade pela rodovia.

Durante o acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle da direção e o automóvel capotou. No interior do veículo, os agentes encontraram cerca de 40 quilos de entorpecentes.

Aproveitando o momento do acidente, os ocupantes abandonaram o carro danificado e fugiram a pé por uma área de vegetação, conseguindo escapar naquele momento.

A droga foi apreendida e a Polícia Civil assumiu as diligências para apurar a autoria do crime. Ao longo dos trabalhos investigativos, as equipes reuniram provas e elementos de informação sólidos que permitiram identificar um dos ocupantes do veículo, culminando no cumprimento do mandado de prisão.

A Polícia Civil destaca que a prisão representa mais um importante resultado das ações permanentes de combate ao tráfico de entorpecentes no Cone Sul, reforçando o compromisso das forças de segurança na repressão ao crime organizado na região.

>>>Vídeo:

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