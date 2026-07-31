Motociclista empina moto, quase colide com caminhão e acaba preso após fuga alucinante por avenidas de Vilhena

Um motociclista foi preso na tarde de quinta-feira, 30 de julho, após realizar manobras de alto risco e empreender fuga das equipes policiais por diversas vias de Vilhena.

O infrator colocou em risco a própria vida e a de terceiros ao quase colidir frontalmente contra um caminhão durante a tentativa de evasão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Cidade Verde IV quando avistou o condutor equilibrando a motocicleta em apenas uma das rodas na Avenida Elias Mafra, em direção ao bairro Altos dos Parecis.

Os policiais emitiram ordem de parada com o uso de sirene e giroflex, mas o condutor desobedeceu e acelerou o veículo. Na rotatória com a Avenida Cuiabá, o motociclista quase bateu de frente contra um caminhão que trafegava no sentido oposto.

Durante a fuga, o motociclista avançou diversos sinais de parada obrigatória, pilotou em zigue-zague entre os carros e desenvolveu velocidade incompatível com o local, ameaçando a segurança de pedestres e outros motoristas.

A interceptação do veículo ocorreu na Avenida Campos Elísios. Ao ser questionado sobre a conduta, o condutor confessou ter realizado a manobra perigosa e alegou que decidiu fugir porque seu veículo já havia sido multado anteriormente pelo mesmo motivo.

Por ter gerado perigo direto de dano e desobedecido às ordens das autoridades, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais.

A motocicleta foi autuada pelas infrações cometidas durante o percurso e recolhida ao pátio da CIRETRAN.