VÍDEOS: semáforos na BR-364 entram em fase de testes e provocam questionamentos de motoristas em Vilhena; secretário comenta

Os testes no novo sistema semafórico instalado na rotatória da BR-364, na região central de Vilhena, voltaram a provocar filas e lentidão no trânsito na manhã desta sexta-feira, 31.

Este é o terceiro teste realizado na semana. O primeiro ocorreu na tarde de terça-feira, 28, e o segundo na manhã de quarta-feira, 29. Em ambos os casos, houve alterações temporárias no fluxo de veículos.

Vídeos encaminhados por internautas ao Extra de Rondônia mostram longas filas e motoristas questionando o funcionamento dos equipamentos durante a fase de testes.

Ao site, o secretário municipal de Trânsito, Rogério Dias, afirmou que os transtornos são previstos nesta etapa de implantação do sistema.

Segundo ele, os semáforos ainda passam por ajustes técnicos, o que pode ocasionar travamentos temporários e ampliar o tempo de espera nos cruzamentos.

Dias ressaltou que, após o início oficial da operação, a expectativa é de que o novo sistema contribua para um trânsito mais organizado, seguro e fluido, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em release encaminhado à imprensa, a prefeitura diz que as fases de testes técnicos que incluem a verificação do funcionamento das fases semafóricas e dos geradores de energia que irão alimentar os equipamentos.

Neste período, eventuais ativações momentâneas podem ocorrer exclusivamente para fins de testes, não representando ainda o início da operação definitiva dos semáforos. A entrada em funcionamento efetivo dos equipamentos depende da ligação da rede elétrica por parte da concessionária Energisa, etapa necessária para a operação contínua do sistema.

Após a conclusão desse procedimento, a Semtran fará a divulgação oficial da data de início do funcionamento, permitindo que motoristas, ciclistas e pedestres possam se programar e se adaptar às novas condições de tráfego. (Assista abaixo)