Com apoio de Ezequiel Neiva, Espigão do Oeste terá nova estrutura para fortalecer agricultura

Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura do setor produtivo de Espigão do Oeste, o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) garantiu recurso no valor de R$ 2.326.786,63 para a construção de um barracão que atenderá a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Semader).

A nova estrutura será um importante suporte para as ações desenvolvidas pelo município, proporcionando um espaço adequado para o armazenamento de máquinas, implementos agrícolas, equipamentos e materiais utilizados no atendimento aos produtores rurais. O investimento também contribuirá para melhorar as condições de trabalho das equipes responsáveis pelo fortalecimento da agricultura local.

Para Ezequiel Neiva, investir no setor produtivo é uma forma de incentivar quem trabalha no campo e fortalecer a economia do município e da região. “Nosso compromisso é investir em ações que fortaleçam o homem do campo e proporcionem melhores condições para que a Secretaria de Agricultura possa ampliar o atendimento aos produtores rurais. Quando fortalecemos a agricultura, estamos fortalecendo toda a cadeia produtiva e gerando desenvolvimento”, destacou o parlamentar.

A garantia do investimento foi resultado de um trabalho conjunto entre o deputado estadual Ezequiel Neiva ao lado do colaborador Julemar Schumacker, do secretário adjunto da pasta, Agostinho Matos, e o prefeito Professor Weliton. A união de esforços foi fundamental para transformar uma demanda do município em uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura de Espigão do Oeste.

“Quando existe união, compromisso e diálogo entre as lideranças, quem ganha é a população. Em Espigão do Oeste, estamos construindo soluções em parceria para fortalecer o desenvolvimento do município e melhorar a vida das pessoas. Esse resultado também conta com a importante participação do Governo de Rondônia, por meio do governador, coronel Marcos Rocha, que garantiu o pagamento da emenda, tornando possível a realização desse investimento”, ressaltou Ezequiel Neiva.