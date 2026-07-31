Homem invade casa com moradores dentro, furta eletrônicos e é preso horas depois pela PM em Chupinguaia

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira, 30 de julho, após invadir uma residência e furtar diversos pertences no Distrito de Novo Plano, pertencente ao município de Chupinguaia.

O suspeito agiu de forma audaciosa, cometendo o delito mesmo com a presença de moradores no interior do imóvel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as vítimas perceberam a ação criminosa e acionaram a equipe policial. Por meio de imagens do circuito interno de monitoramento da casa, foi possível visualizar o momento em que o indivíduo chegou ao endereço conduzindo uma motocicleta de cor preta e vestindo um casaco de moletom escuro.

De maneira silenciosa, o suspeito abriu o portão e a porta principal, entrou na residência e subtraiu um notebook, um aparelho celular e duas máquinas de cortar cabelo. Em seguida, ele fugiu no mesmo veículo tomar rumo ignorado.

Assim que receberam as informações de que o suspeito teria se deslocado em direção à sede do município de Chupinguaia, os policiais deram início a uma série de buscas pela região, e no começo da tarde, a equipe policial localizou o suspeito no cruzamento da Rua Dom Pedro I com a Avenida Garcia.

No momento da abordagem, o homem usava as mesmas roupas registradas pelas câmeras de segurança e carregava consigo todos os objetos furtados, que foram prontamente reconhecidos pelas vítimas. Durante a busca pessoal, os militares também encontraram uma porção de cocaína no bolso de suas vestes.

Ao ser questionado, o abordado confessou a autoria do furto e declarou ter pedido a motocicleta emprestada de um conhecido para ir até o distrito com o objetivo específico de praticar o crime.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, junto com os bens recuperados e a substância entorpecente, onde permaneceu à disposição da Justiça.