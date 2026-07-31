Novo CNPJ alfanumérico começa a valer e empresários de Rondônia devem ficar atentos às mudanças

A partir desta sexta-feira (31), a Receita Federal iniciou a implantação do novo modelo de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), que passará a utilizar letras e números em sua composição.

A mudança vale apenas para novas inscrições e não altera os registros já existentes, incluindo os de microempreendedores individuais (MEIs), empresas e demais negócios formalizados em Rondônia.

O novo formato foi criado para ampliar a capacidade de emissão de cadastros no país, diante do crescimento acelerado do número de empresas abertas nos últimos anos. Apesar da novidade, os CNPJs atuais continuarão válidos e não precisarão ser atualizados.

O CNPJ continuará com 14 caracteres e manterá a estrutura já conhecida pelos empreendedores. A principal diferença é que as 12 primeiras posições poderão combinar letras e números, enquanto os dois últimos dígitos permanecerão exclusivamente numéricos.

A implementação será gradual. Isso significa que, mesmo após a entrada em vigor do novo sistema, alguns empreendedores ainda poderão receber CNPJs compostos apenas por números durante o período de transição.

Para quem já possui uma empresa em Rondônia, não será necessário realizar nenhum procedimento cadastral. No entanto, especialistas recomendam que empresários verifiquem se sistemas internos, plataformas de gestão, softwares de emissão de notas fiscais e bancos de dados estão preparados para aceitar o novo formato.

IMPACTO PARA OS NEGÓCIOS

Para o Sebrae, a mudança afeta apenas os novos registros emitidos pela Receita Federal. Os microempreendedores individuais formalizados antes de julho de 2026 continuarão utilizando seus números atuais, sem necessidade de alteração.

Em Rondônia, a recomendação é que empreendedores que utilizam sistemas próprios de controle financeiro, gestão comercial ou emissão de documentos fiscais conversem com fornecedores de tecnologia para garantir a compatibilidade com o novo padrão nacional.

O modelo antigo, composto exclusivamente por números, está próximo do limite de combinações disponíveis. Para evitar o esgotamento das possibilidades e acompanhar o crescimento do empreendedorismo no Brasil, a Receita Federal decidiu incorporar letras ao cadastro, ampliando significativamente a quantidade de registros possíveis.

Empresas que já possuem CNPJ não precisam solicitar qualquer alteração cadastral. A mudança será aplicada apenas aos novos registros emitidos pela Receita Federal.

Mesmo sem impacto direto para os negócios já formalizados, é importante que empresários rondonienses confirmem se seus sistemas de gestão, emissão de notas fiscais e bancos de dados estão adaptados ao novo formato, garantindo mais segurança e eficiência nas operações do dia a dia.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800.

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