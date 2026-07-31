Escola municipal é invadida no bairro São José e criminoso furta alimentos do refeitório em Vilhena

Uma escola municipal localizada na Rua Santa Luzia, no bairro São José, em Vilhena, foi alvo de invasão e furto.

O crime mobilizou a Polícia Militar após a direção da unidade de ensino constatar o arrombamento do espaço.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial foi acionada para averiguar o caso na Escola Municipal Ronaldo Aragão.

No local, a responsável pela instituição relatou que um homem desconhecido entrou nas dependências do colégio e subtraiu mantimentos do refeitório, incluindo um pote de margarina e uma jarra de suco.

Durante a vistoria na área atingida, os policiais constataram que o invasor cortou a fiação do sistema de alarme para tentar evitar a detecção. Além disso, a porta do refeitório foi forçada e apresentou sinais claros de arrombamento.

A representante da escola foi orientada a realizar uma conferência completa no estoque e na estrutura patrimonial para verificar se outros itens foram levados.

A instituição de ensino conta com circuito interno de segurança por câmeras. Embora as gravações não estivessem disponíveis de imediato durante o atendimento da ocorrência, a empresa responsável pelo monitoramento foi acionada para fornecer os arquivos de vídeo, que serão entregues às autoridades.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para que a Polícia Civil tome as providências cabíveis e trabalhe na identificação do suspeito.