UNIR leva oficinas ao colégio Tiradentes de Vilhena

Acadêmicos do curso de Letras da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no Campus de Vilhena, realizaram oficinas preparatórias para o Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltadas a estudantes do 2º e 3º anos do ensino médio do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena (CTPM V).

As atividades integraram um projeto de extensão desenvolvido em parceria entre as duas instituições [em CONFIRMAR: período/datas das oficinas].

A ação aproximou a formação universitária da educação básica e colocou os futuros professores de Letras em contato direto com a sala de aula.

Durante as oficinas, os acadêmicos trabalharam conteúdos cobrados nas avaliações externas e orientaram os estudantes sobre estratégias de leitura, interpretação de texto e produção escrita.

O projeto de extensão foi coordenado pelos professores Rômulo Giacome, da UNIR, e Helem Cristiane Aquino dos Anjos, do CTPM V. A parceria uniu a experiência acadêmica da Universidade à rotina de preparação dos alunos da escola para o Saero, aplicado pela rede estadual de ensino de Rondônia, e para o Enem, principal via de acesso ao ensino superior no país.

Além do reforço de conteúdo, a iniciativa deu aos estudantes uma primeira vivência do ambiente universitário e os aproximou das rotinas de estudo do ensino superior, o que pode contribuir para a decisão de continuar os estudos após a conclusão da educação básica.

Para os acadêmicos de Letras, as oficinas funcionaram como prática de docência supervisionada, etapa da formação em que o estudante de licenciatura planeja e conduz atividades diante de uma turma real. “As oficinas colocaram nossos estudantes de licenciatura diante de uma turma real, planejando e conduzindo aulas. Essa é a formação que a extensão proporciona: o conhecimento da Universidade chega à escola pública e volta para os nossos acadêmicos como experiência de docência”, afirma o professor Rômulo Giacome, coordenador do projeto pela UNIR.

Já a professora Helem Cristiane Aquino dos Anjos, coordenadora pelo CTPM V, avalia que a parceria fortaleceu a preparação dos alunos: “Receber os acadêmicos de Letras da UNIR ampliou a preparação dos nossos alunos para o Saero e para o Enem e mostrou, na prática, o caminho da universidade pública.”

Segundo o diretor do Campus de Vilhena, professor Claudemir da Silva Paula, projetos como esse cumprem uma dupla função: qualificam a formação dos licenciandos e devolvem esse trabalho à comunidade. “Quando os acadêmicos de Letras vão até uma escola de Vilhena preparar estudantes para o Saero e o Enem, a Universidade cumpre seu papel público e a formação dos nossos licenciandos se completa na prática. É esse tipo de parceria com a rede de ensino que a direção do Campus quer ver crescer”, destaca.

As oficinas se somam às atividades de extensão do curso de Letras do Campus de Vilhena, que mantém ações voltadas à leitura, à escrita e à formação de professores na rede pública. A parceria entre a UNIR e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena terá continuidade, com novas edições das oficinas previstas para os próximos períodos letivos.