Bagattoli aponta capacidade de diálogo de Marcos Rogério e força dele junto a bancada para melhorar RO

O senador Jaime Bagattoli defende o nome de Marcos Rogério como a melhor escolha ao Governo de Rondônia em 2026.

Os dois, que são membros do PL, atuaram em conjunto nos últimos anos no Senado Federal em pautas que são do interesse do estado.

Bagattoli, por exemplo, acredita que Marcos Rogério é o candidato mais preparado para lidar com os problemas e desafios de Rondônia.

“Eu conheço o trabalho do Rogério e vi, ao longo desses anos, o quanto ele se empenhou para garantir mais recursos e investimentos para o nosso estado”, declara o senador.

Para Bagattoli, Rogério chegou, em muitos momentos, a assumir o protagonismo deixado pelo atual governador. Para ele, o candidato do PL tem algo que falta na atual gestão e que faz toda a diferença para os rumos do estado.

“Infelizmente, temos um governador ‘turista do tambaqui’ que não conversa com a bancada federal e nem com os próprios municípios do estado. É um governo que, por divergência de partidos, não executa, sequer, as emendas federais e fecha a porta para o diálogo com os prefeitos, vereadores e deputados. E quem perdeu com tudo isso foi a população. O Marcos Rogério, até pelo estilo mais municipalista, vai ter uma postura totalmente diferente à frente do Governo”, defende o senador.

Entre os principais problemas do estado, Bagattoli elege a agricultura, a saúde e a segurança pública como as demandas mais urgentes da população.

“Temos hoje uma saúde que só ficou na promessa, temos famílias que não se sentem seguras nem na cidade e nem no campo. Além disso, temos pequenos e médios produtores rurais de joelho. Tudo isso são problemas que precisam de muita resposta do Governo do Estado e, por isso, eu acredito que o Marcos Rogério vai ter muito mais facilidade de lidar e resolver tudo isso pela experiência que ele acumulou em Brasília e a vivência em Rondônia de todos esses anos”, garante o senador.

Além do Governo de Rondônia, o PL também busca emplacar dois senadores e eleger o máximo possível de nomes para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa.