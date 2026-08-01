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domingo, 02 de agosto de 2026.

Suspeito de tráfico foge pela contramão, destrói celular e acaba preso após bater moto em carro em Vilhena

Motociclista confessou ter consumido maconha e crack pouco antes de pilotar
Imagem: Arquivo Extra de Rondônia

Um motociclista com extensa ficha criminal foi preso pela Polícia Militar na manhã deste sábado, 1º de agosto, após uma tentativa de fuga alucinante por vias públicas e calçadas de Vilhena.

O suspeito provocou um acidente de trânsito, tentou destruir provas do crime e acabou detido em posse de drogas e dinheiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Vitória Régia, no bairro Jardim Primavera, quando avistou o motociclista parado sobre a calçada entregando um objeto a outra pessoa em frente a um imóvel.

Ao perceber a aproximação da viatura, o rapaz ligou o veículo e arrancou bruscamente, transitando por calçadas e pela contramão para evitar a abordagem.

Com o uso de sirene e giroflex, os policiais iniciaram o acompanhamento e solicitaram apoio de outras equipes. O condutor percorreu em alta velocidade diversas vias dos bairros Primavera, Parque Industrial Novo Tempo e Cidade Verde III, colocando em risco a vida de pedestres e outros motoristas.

A fuga terminou no bairro Cidade Verde III quando o suspeito entrou na contramão na Rua 102-20 e colidiu frontalmente contra um automóvel. Mesmo após o impacto, o rapaz abandonou a motocicleta e continuou a fuga a pé.

Durante a perseguição a pé, os policiais notaram o momento em que o jovem quebrou intencionalmente o próprio aparelho celular e o arremessou para o quintal de uma residência na tentativa de ocultar provas. Ele acabou sendo alcançado e contido em um terreno baldio nas imediações.

Na revista pessoal, os militares encontraram com ele a quantia de R$ 500,00 em dinheiro trocado e três porções de crack.

Além disso, o suspeito apresentava sinais visíveis de alteração psicomotora, como olhos avermelhados, agitação e fala desconexa, confessando ter consumido maconha e crack pouco antes de pilotar.

O rapaz recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e direção perigosa. Ele foi encaminhado para exames médicos e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). A motocicleta foi recolhida ao pátio da CIRETRAN.

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