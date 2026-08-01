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domingo, 02 de agosto de 2026.

SAIU NA VEJA: melhor cidade média do Norte, Vilhena transforma ajuste fiscal em crescimento econômico

Texto ressalta que, pesar da instabilidade política, marcada pela passagem de sete prefeitos, município manteve sua relevância econômica
Cidade de Vilhena / Foto: Divulgação (PMV)

A cidade de Vilhena ganhou destaque nacional após ser apontada como a melhor cidade média da Região Norte na edição 2026 do ranking da revista VEJA Negócios.

A reportagem, publicada na versão on-line da revista nesta sexta-feira, 31, e assinada pelo jornalista Tiago Cordeiro, destaca a força da economia local, a localização estratégica e a gestão fiscal do município.

O texto relembra que Vilhena enfrentou uma década de instabilidade política, marcada pela passagem de sete prefeitos — três deles interinos — em razão de perdas de mandato por improbidade administrativa, cassações por abuso de poder político e sucessivas mudanças no comando da Prefeitura.

Apesar desse cenário, a publicação ressalta que o município manteve sua relevância econômica. “Nem por isso a cidade perdeu sua importância econômica”, afirma a reportagem.

A revista, no entanto, comete um equívoco ao informar que Vilhena seria o quarto município mais populoso de Rondônia. Conforme a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade ocupa atualmente a terceira posição no Estado, com mais de 109 mil habitantes, à frente de Ariquemes (leia mais AQUI).

Segundo a VEJA, Vilhena ocupa posição estratégica no sul de Rondônia, na divisa com Mato Grosso, funcionando como um importante corredor logístico para o escoamento da produção de grãos e da pecuária. Essa combinação entre localização privilegiada e dinamismo econômico levou o município a conquistar o primeiro lugar entre as cidades médias da Região Norte no ranking de 2026.

A reportagem destaca que a economia local é sustentada principalmente pelo agronegócio, comércio e setor de serviços, com forte presença dos segmentos de mecânica e reparação de veículos leves e pesados.

“A atividade econômica se apoia principalmente no agronegócio, no comércio e no setor de serviços, com destaque para os segmentos de mecânica e reparação de veículos leves e pesados. A cidade também tem um comércio muito dinâmico, além de ser referência em educação, com grandes universidades públicas e privadas”, registra a publicação.

Outro ponto enfatizado pela revista é a gestão do prefeito Flori Cordeiro de Miranda Junior (Podemos), a quem atribui parte do desempenho alcançado pelo município nos últimos anos em razão do ajuste das contas públicas.

De acordo com a reportagem, ao assumir a administração em 2023, o prefeito encontrou elevado comprometimento da receita com a folha de pagamento e preocupações relacionadas à sustentabilidade do regime próprio de previdência dos servidores. Como resposta, implantou um programa de contenção de despesas e reorganização fiscal que, segundo a matéria, ampliou a capacidade de investimentos da Prefeitura. “No fim de 2025, o município destinava o equivalente a 15% de sua receita a novos projetos. Adotamos uma postura de responsabilidade fiscal, com medidas firmes de controle de despesas e foco em planejamento”, afirmou o prefeito à revista.

A publicação também ressalta o papel de Vilhena como polo regional de educação, atraindo estudantes de diversos municípios e impulsionando setores como comércio, serviços e mercado imobiliário.

Os indicadores econômicos reforçam esse cenário. Segundo dados citados pela reportagem, o município possui mais de 27 mil empregos formais, cerca de 12 mil empresas ativas e mantém saldo positivo na geração anual de vagas de trabalho. Desde 2010, a população cresceu aproximadamente 26%, conforme levantamento do IBGE.

A VEJA observa que, após uma década marcada pela instabilidade política, o principal desafio de Vilhena passa a ser transformar o atual ciclo de crescimento em desenvolvimento duradouro, com reflexos permanentes na economia e na qualidade de vida da população (leia a matéria completa AQUI).

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