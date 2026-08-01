SAIU NA VEJA: melhor cidade média do Norte, Vilhena transforma ajuste fiscal em crescimento econômico

A cidade de Vilhena ganhou destaque nacional após ser apontada como a melhor cidade média da Região Norte na edição 2026 do ranking da revista VEJA Negócios.

A reportagem, publicada na versão on-line da revista nesta sexta-feira, 31, e assinada pelo jornalista Tiago Cordeiro, destaca a força da economia local, a localização estratégica e a gestão fiscal do município.

O texto relembra que Vilhena enfrentou uma década de instabilidade política, marcada pela passagem de sete prefeitos — três deles interinos — em razão de perdas de mandato por improbidade administrativa, cassações por abuso de poder político e sucessivas mudanças no comando da Prefeitura.

Apesar desse cenário, a publicação ressalta que o município manteve sua relevância econômica. “Nem por isso a cidade perdeu sua importância econômica”, afirma a reportagem.

A revista, no entanto, comete um equívoco ao informar que Vilhena seria o quarto município mais populoso de Rondônia. Conforme a estimativa mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade ocupa atualmente a terceira posição no Estado, com mais de 109 mil habitantes, à frente de Ariquemes (leia mais AQUI).

Segundo a VEJA, Vilhena ocupa posição estratégica no sul de Rondônia, na divisa com Mato Grosso, funcionando como um importante corredor logístico para o escoamento da produção de grãos e da pecuária. Essa combinação entre localização privilegiada e dinamismo econômico levou o município a conquistar o primeiro lugar entre as cidades médias da Região Norte no ranking de 2026.

A reportagem destaca que a economia local é sustentada principalmente pelo agronegócio, comércio e setor de serviços, com forte presença dos segmentos de mecânica e reparação de veículos leves e pesados.

“A atividade econômica se apoia principalmente no agronegócio, no comércio e no setor de serviços, com destaque para os segmentos de mecânica e reparação de veículos leves e pesados. A cidade também tem um comércio muito dinâmico, além de ser referência em educação, com grandes universidades públicas e privadas”, registra a publicação.

Outro ponto enfatizado pela revista é a gestão do prefeito Flori Cordeiro de Miranda Junior (Podemos), a quem atribui parte do desempenho alcançado pelo município nos últimos anos em razão do ajuste das contas públicas.

De acordo com a reportagem, ao assumir a administração em 2023, o prefeito encontrou elevado comprometimento da receita com a folha de pagamento e preocupações relacionadas à sustentabilidade do regime próprio de previdência dos servidores. Como resposta, implantou um programa de contenção de despesas e reorganização fiscal que, segundo a matéria, ampliou a capacidade de investimentos da Prefeitura. “No fim de 2025, o município destinava o equivalente a 15% de sua receita a novos projetos. Adotamos uma postura de responsabilidade fiscal, com medidas firmes de controle de despesas e foco em planejamento”, afirmou o prefeito à revista.

A publicação também ressalta o papel de Vilhena como polo regional de educação, atraindo estudantes de diversos municípios e impulsionando setores como comércio, serviços e mercado imobiliário.

Os indicadores econômicos reforçam esse cenário. Segundo dados citados pela reportagem, o município possui mais de 27 mil empregos formais, cerca de 12 mil empresas ativas e mantém saldo positivo na geração anual de vagas de trabalho. Desde 2010, a população cresceu aproximadamente 26%, conforme levantamento do IBGE.

A VEJA observa que, após uma década marcada pela instabilidade política, o principal desafio de Vilhena passa a ser transformar o atual ciclo de crescimento em desenvolvimento duradouro, com reflexos permanentes na economia e na qualidade de vida da população (leia a matéria completa AQUI).