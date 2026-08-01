Discussão no trânsito termina em briga, invasão de imóvel e disparos de arma de fogo em Vilhena

Uma discussão de trânsito no começo da madrugada deste sábado, 1º de agosto, evoluiu para agressões físicas, invasão de propriedade e disparos de arma de fogo, em Vilhena.

O caso mobilizou a Polícia Militar e resultou na apreensão de um revólver escondido em uma residência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a confusão teve início na Avenida Benno Luiz Gaebrin. Uma gestante de cinco meses pilotava uma motocicleta na companhia do marido quando teve a trajetória cortada por um carro que entrou na contramão para estacionar.

Após a manobra perigosa, a condutora freou bruscamente e buzino em advertência, dando início a uma ríspida discussão verbal entre os ocupantes dos dois veículos, com troca de ofensas.

Com o fim do atrito inicial, o casal da motocicleta seguiu em direção à própria casa, mas percebeu que estava sendo perseguido pelo automóvel. Receando um atropelamento, eles acessaram a Avenida Lírio do Vale, no bairro Jardim Primavera.

No local, o passageiro da motocicleta desceu para conter a aproximação dos perseguidores. Ao notar a menção de uso de uma arma de fogo no interior do carro, o homem avançou contra o motorista para tentar desarmá-lo, dando início a uma luta corporal no meio da rua.

Durante o confronto, o homem percebeu que a passageira do carro apontava um revólver em sua direção. Temendo por sua vida, ele correu para dentro do quintal de sua casa e trancou o portão. Contudo, o condutor do carro contornou o bloco, pulou o muro dos fundos do imóvel, danificando a cerca elétrica de um vizinho, para tentar alcançá-lo.

Na sequência, testemunhas ouviram três disparos de arma de fogo na frente da residência. Os projéteis perfuraram o portão de ferro e atingiram a parede do imóvel. Após a tiros, o invasor retornou pelo mesmo caminho e o casal fugiu no automóvel.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a primeira vítima bastante agitada, com lesões nos lábios, um dente quebrado e coberta de terra.

Com as informações sobre o endereço dos suspeitos, localizados a cerca de 400 metros do fato, as equipes deslocaram-se até o imóvel. A moradora tentou dificultar o acesso da guarnição e apresentou versões contraditórias, negando inicialmente a presença do companheiro e da arma.

Após a autorização para entrada, os policiais localizaram o homem escondido em um dos quartos. Durante a busca minuciosa no imóvel, a equipe encontrou uma munição solta e, oculto no bolso de uma calça jeans dentro do guarda-roupa, um revólver calibre .38 carregado com cinco munições intactas e com a numeração raspada.

Na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), a mulher alegou que a motocicleta trafegava com os faróis apagados e quase colidiu com o carro.

Ela afirmou que pegou a arma no porta-luvas por ordem do esposo para defendê-lo durante a briga, mas sustentou que os disparos contra o portão foram efetuados pelo marido após o término da luta corporal.

Diante da gravidade dos fatos, ambos os homens envolvidos na briga receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A arma, as munições e os projéteis recolhidos no local do crime foram apresentados à Polícia Civil para o prosseguimento das investigações.