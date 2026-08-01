Homem é preso após agredir companheira, fumar maconha perto de crianças e reagir à abordagem em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira, consumir substâncias entorpecentes no mesmo ambiente em que estavam duas crianças e reagir com violência contra a equipe policial, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha que ouviu os gritos de socorro da vítima enquanto ela era agredida.

Ao chegarem ao endereço, equipes policial encontrou o suspeito no imóvel na companhia de duas crianças, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A vítima não estava na residência no momento da chegada dos policiais. Dentro do imóvel, contudo, a equipe constatou um forte odor e densa fumaça de maconha, inclusive no quarto onde as crianças dormiam, demonstrando o uso recente do entorpecente perto das menores.

Durante a vistoria na casa, os militares encontraram sobre o sofá da sala uma porção considerável de maconha, além de uma máquina de cartão e três aparelhos celulares, itens que foram apreendidos.

Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, a mulher retornou ao imóvel. Ela relatou que precisou fugir para se proteger das agressões e salvar a própria vida, não conseguindo retirar as filhas naquele momento. Ao notar a chegada das viaturas, ela voltou para resgatar as crianças e registrar a queixa.

No momento em que a droga foi localizada, o homem tentou fugir da casa, mas foi contido. Ele reagiu de forma violenta, desferindo socos e empurrões contra os policiais, sendo necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo de forma segura.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, juntamente com o material apreendido.

A mulher também compareceu à unidade policial para a adoção das medidas protetivas e legais cabíveis.