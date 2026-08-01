Cooperativismo fortalece Rondônia e alcança números históricos no AnuárioCoop 2026

O cooperativismo segue transformando realidades e impulsionando o desenvolvimento de Rondônia.

Os dados do AnuárioCoop 2026, divulgados pelo Sistema OCB, confirmam a força do setor no estado: são 58 cooperativas, que reúnem 638,7 mil cooperados e geram oportunidades, renda e desenvolvimento em todas as regiões rondonienses.

Os números refletem um movimento que cresce ano após ano. Desde 2019, a base de cooperados em Rondônia registrou um crescimento expressivo de 332,7%, demonstrando que cada vez mais pessoas escolhem o cooperativismo como um modelo capaz de gerar prosperidade compartilhada, fortalecer comunidades e promover o desenvolvimento sustentável.

Além de conectar milhares de rondonienses a um modelo de negócios baseado na cooperação, o setor também é protagonista na economia estadual. Atualmente, as cooperativas movimentam R$ 7,2 bilhões em ingressos, acumulam R$ 30,6 bilhões em ativos e retornam os resultados para quem realmente faz parte desse movimento, distribuindo R$ 425,1 milhões em sobras aos seus cooperados.

O impacto também é percebido na geração de oportunidades. O cooperativismo é responsável por 6.223 empregos diretos em Rondônia, contribuindo para fortalecer a economia, estimular o empreendedorismo e promover qualidade de vida para milhares de famílias.

Mais do que números, esses resultados representam histórias de pessoas, produtores, trabalhadores e empreendedores que encontraram na cooperação um caminho para crescer juntos. Cada cooperativa fortalece cadeias produtivas, incentiva a inovação, amplia o acesso a serviços e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social do estado.

Para o presidente do Sistema OCB/RO, Salatiel Rodrigues, os resultados refletem a confiança da sociedade no modelo cooperativista e o compromisso das cooperativas com o desenvolvimento do estado.

“Os números do AnuárioCoop 2026 demonstram que o cooperativismo segue crescendo de forma sólida em Rondônia, gerando oportunidades, fortalecendo a economia e transformando a vida das pessoas. Cada novo cooperado representa mais participação, mais desenvolvimento e mais prosperidade compartilhada. Esses resultados são fruto do trabalho sério das nossas cooperativas e reforçam que, quando cooperamos, todos crescem juntos.”

Os dados do AnuárioCoop 2026 reforçam que o cooperativismo é um dos principais motores do desenvolvimento de Rondônia. Com gestão democrática, compromisso com as pessoas e foco no crescimento coletivo, as cooperativas seguem construindo um futuro mais próspero, sustentável e colaborativo para todos os rondonienses.