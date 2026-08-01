Prédio do Governo do Estado é invadido pelo telhado e tem cozinha revirada em Vilhena

A sede da Secretaria Executiva Regional em Vilhena, órgão ligado à Administração Pública Estadual, foi alvo de uma invasão na manhã de sexta-feira, 31 de julho.

O invasor realizou uma verdadeira escalada para entrar no prédio e chegou a lanchar dentro da repartição.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a situação foi percebida logo no início do expediente, quando uma servidora chegou para trabalhar e encontrou a porta frontal da secretaria aberta. Temendo pela segurança, ela acionou a Polícia Militar e aguardou do lado de fora.

Durante a vistoria realizada com o apoio dos policiais, foram identificados os rastros deixados pelo criminoso. Ele escalou o muro lateral do imóvel, subiu sobre uma caixa d’água e alcançou o telhado, onde removeu e quebrou uma telha para entrar pelo banheiro.

Dentro da estrutura, ao se deparar com uma das salas trancadas, o invasor utilizou uma escada que pertencia ao próprio local para subir até o forro e acessar a área restrita por cima.

No ambiente, armários e gavetas foram revirados em uma provável busca por objetos de valor. Antes de deixar o local, o homem percorreu outras dependências da secretaria e consumiu diversos alimentos do local, como pães e refrigerantes.

Apesar da bagunça e dos estragos na estrutura do prédio, em uma checagem preliminar não foi confirmada a ausência de equipamentos ou bens de maior valor da repartição. A servidora foi orientada a fazer um levantamento detalhado do inventário para constatar se algo foi levado.

A Perícia Técnico-Científica realizou o levantamento da cena e buscou impressões digitais que possam ajudar na identificação do suspeito.

Equipes policiais fizeram patrulhamento pela região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso segue sob investigação.