Acadêmica de Medicina da Faculdade Metropolitana é aprovada em seleção de abrangência nacional para Iniciação Científica do CNPq

A acadêmica Fernanda Mendes Ferreira, do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, foi uma das candidatas aprovadas para a concessão de bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O processo seletivo, de abrangência nacional, disponibilizou 50 bolsas para acadêmicos de graduação atuarem junto a pesquisadores, grupos de pesquisa e instituições integrantes do INCT-CONEXAO, distribuídos em diferentes estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

As pesquisas abrangem áreas estratégicas como Saúde Única, biodiversidade, biotecnologia, mudanças climáticas, epidemiologia, políticas informadas por evidências e popularização da ciência.

Para Fernanda, essa experiência contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia, da capacidade de investigação e da prática médica fundamentada em evidências.

“Desde o início da minha graduação, tive o desejo de ingressar na iniciação científica por compreender que o processo saúde-doença vai além dos aspectos biológicos. A oportunidade de atuar como bolsista do INCT-CONEXAO representa a possibilidade de aprofundar esse entendimento por meio da pesquisa científica e fortalecer a saúde pública”, destaca a acadêmica.

A aprovação representa uma importante oportunidade para a formação acadêmica, que poderá vivenciar diferentes etapas da pesquisa científica, incluindo planejamento, levantamento e análise de dados, interpretação de resultados, elaboração de relatórios e divulgação do conhecimento.

A coordenadora de extensão da Faculdade Metropolitana, Dra. Marcela Alvares Oliveira, destacou que a conquista reafirma o compromisso da instituição com uma formação médica pautada na excelência acadêmica.

“A ciência é um dos pilares para o avanço da saúde, e oferecer aos nossos acadêmicos oportunidades de participar de redes nacionais de pesquisa fortalece não apenas a formação profissional, mas também a capacidade de produzir conhecimento que impacta diretamente a vida das pessoas”, ressaltou.

Durante a vigência da bolsa, Fernanda vai desenvolver seu plano de trabalho sob orientação da professora Dra. Marcela Alvares Oliveira, docente do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana e pesquisadora vinculada ao INCT-CONEXAO.

Para o curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, a conquista evidencia o fortalecimento da iniciação científica como parte fundamental para a formação médica.

A aprovação também demonstra a capacidade dos acadêmicos da instituição de participarem de processos seletivos científicos competitivos e de integrarem projetos de relevância regional e nacional.

Além disso, fortalece a presença do curso de Medicina em redes de pesquisa voltadas à investigação de questões relacionadas à saúde e à realidade amazônica.

A Faculdade Metropolitana e o curso de Medicina parabenizam a acadêmica pela aprovação e desejam uma trajetória de muito aprendizado, desenvolvimento científico e contribuições para a sociedade.