Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na Avenida Perimetral em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou um homem ferido na Avenida Perimetral (Dedimes Cechinel), em Vilhena.

O socorro foi prestado por equipes de resgate logo após a colisão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido pela avenida.

Ao se aproximarem do cruzamento com a Rua Amapá, o condutor do carro iniciou uma manobra de ultrapassagem pela esquerda.

Nesse instante, o motociclista, que seguia mais ao centro da pista, realizou uma conversão para acessar a rua lateral, resultando em uma colisão lateral entre os dois veículos.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar compareceu rapidamente ao endereço e prestou os primeiros socorros ao motociclista.

A vítima sofreu diversas escoriações pelos braços e foi encaminhada ao Hospital Regional para avaliação e cuidados médicos. O motorista do carro não se feriu.

A Perícia Técnico-Científica (Politec) realizou os levantamentos no local para analisar a dinâmica exata do impacto.

Os peritos identificaram a presença de câmeras de monitoramento em prédios das imediações que registraram a movimentação.

Como os estabelecimentos estavam fechados no momento do atendimento, as imagens serão recolhidas nos próximos dias para auxiliar na conclusão do laudo pericial.