Marcos Rogério reúne representantes da cultura e inclui demandas do setor no plano de governo

O senador e candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), reuniu representantes do setor cultural, em Porto Velho, e incluiu as contribuições apresentadas no processo de elaboração de seu plano de governo.

Durante o encontro, integrantes do Conselho Estadual de Política Cultural entregaram uma carta de intenções com reivindicações, prioridades e sugestões para o aperfeiçoamento das políticas culturais do estado.

Também participaram da reunião o candidato a vice-governador, delegado Rodrigo Camargo (Podemos); o candidato ao Senado, Fernando Máximo (PL); e a candidata a deputada federal, Tânia Sena (Podemos).

O Conselho foi representado pelo presidente Édier William, pela conselheira setorial de Circo, Selma Pavanelli, pela conselheira setorial da Dança, Andréa Melo, e pelo conselheiro Silvinho Santos.

O documento registra dificuldades no acesso aos instrumentos de financiamento e apresenta propostas para assegurar a continuidade das políticas culturais, valorizar as manifestações regionais, ampliar o acesso aos programas estaduais, melhorar as condições de atuação de artistas e produtores e fortalecer o calendário cultural.

Marcos Rogério afirmou que a carta será analisada pela equipe responsável pelo plano de governo, considerando a viabilidade administrativa, a disponibilidade orçamentária e a responsabilidade fiscal.

O candidato defendeu que as propostas respeitem as características culturais das regiões de Rondônia e sejam formuladas com a participação dos profissionais que conhecem a realidade do setor.

A reunião também abriu uma agenda de consultas com categorias profissionais, entidades, setores produtivos e organizações da sociedade civil para reunir contribuições de outras áreas.

“Rondônia reúne manifestações culturais com características próprias em todas as regiões. O plano de governo precisa considerar essa diversidade e a experiência de artistas, produtores, grupos e instituições. A carta entregue nesta reunião será analisada com responsabilidade, observando a realidade orçamentária do estado, para que as propostas sejam viáveis e correspondam às necessidades do setor”, afirmou Marcos Rogério.