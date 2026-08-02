Homem é preso com bicicleta furtada em Vilhena; vítima reconheceu veículo por meio de adesivos personalizados

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar no bairro Jardim América, em Vilhena, ao ser flagrado transitando com uma bicicleta furtada.

O veículo de transporte havia sido levado do centro da cidade no dia anterior.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial recebeu uma denúncia indicando que um indivíduo estaria circulando pela Rua Antônio Quintino Gomes conduzindo uma bicicleta de cor verde, aro 29, com suspeita de ser fruto de crime.

De posse das características informadas, os militares iniciaram buscas na região e conseguiram abordar o suspeito.

Durante a verificação, constatou-se que o veículo havia sido furtado na tarde de sexta-feira, 31 de julho, na área central da cidade.

O proprietário do bem foi contatado e informou que ainda não havia registrado o boletim de ocorrência, mas que já possuía gravações do circuito interno de monitoramento que registraram o exato momento da subtração.

Ao comparecer ao local da abordagem, o proprietário reconheceu prontamente sua bicicleta, apontando dois adesivos personalizados que ele próprio havia afixado no quadro da estrutura.

Diante da confirmação do crime e do reconhecimento do objeto, o homem abordado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a tomada das providências legais.

A bicicleta foi recuperada e devolvida ao legítimo dono.