Convenção vai oficializar candidaturas de Hildon Chaves e Cirone Deiró ao governo hoje em Porto Velho

A federação de partidos formada por União Brasil e Progressistas oficializará nesta segunda-feira, 3 de agosto, as candidaturas de Hildon Chaves e Cirone Deiró ao Governo do Estado e de Silvia Cristina e Mariana Carvalho ao Senado para a disputa das eleições do mês de outubro.

Antes da convenção partidária, haverá uma coletiva de imprensa, às 17h30, quando os pré-candidatos irão falar a respeito da convenção de hoje e perspectivas para o futuro de Rondônia.

A convenção também vai oficializar os candidatos que irão disputar as oito vagas para deputado federal e as 24 vagas para deputado estadual. O encontro será realizado no auditório da Unopar, no bairro da Lagoa, em Porto Velho.

As convenções partidárias marcam uma das etapas mais importantes do calendário eleitoral. É o momento em que os partidos elegem oficialmente seus candidatos e candidatas para disputar as eleições, por meio dos votos de seus filiados, e também de decidir sobre coligações para os cargos majoritários e estratégias eleitorais. Após a convenção, os partidos devem fazer o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral até 15 de agosto. As eleições estão marcadas para o dia quatro de outubro.

Hildon destacou a importância de reunir homens e mulheres de bem, aptos a trabalhar com a eficiência e a honestidade necessárias. “Cirone é uma das figuras mais queridas e admiradas em todo o nosso Estado, temos muitos pontos em comum, pois ele também é um empresário de muito sucesso, sempre muito respeitado dentro e fora do setor produtivo, e que entrou para a política com os mesmos objetivos, ou seja, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”, elogiou Hildon.

Hildon ressaltou seu apoio incondicional à presença das mulheres na política. “Hoje temos o apoio da Mariana Carvalho e da Silvia Cristina, que são dois nomes fortíssimos nesta campanha, ambas com atuações destacadas na Câmara Federal em prol da população rondoniense”, destacou.