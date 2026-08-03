VÍDEO: motociclista fica em estado grave após acidente na BR-435 em Cerejeiras

Um homem de 45 anos ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (3), na BR-435, em Cerejeiras.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o acidente ocorreu na rotatória da BR-435, entroncamento que dá acesso aos municípios de Corumbiara e Pimenteiras do Oeste.

A vítima, identificada como Aziel Marçal de Oliveira, seguia de motocicleta para o trabalho em uma fazenda da região quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu às margens da rodovia.

Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplos ferimentos. Populares que passavam pelo local encontraram a vítima desacordada e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras.

Devido à gravidade das lesões, ele precisou ser intubado e transferido para o Hospital Regional de Vilhena.

Até a publicação desta matéria, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

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