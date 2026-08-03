Homem embriagado invade quartel da PM e acaba preso por agredir esposa com coronhadas em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante no domingo, 2 de agosto, após entrar de forma repentina e sem autorização com seu veículo no pátio do 3º Batalhão da Polícia Militar, em Vilhena.

A abordagem revelou um grave caso de violência doméstica ocorrido momentos antes.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais realizaram a abordagem imediata assim que o automóvel invadiu o quartel.

O motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica e ferimentos nas mãos e nos antebraços, que ele próprio admitiu ter provocado ao quebrar a soco o vidro lateral do próprio carro.

Dentro do automóvel, os militares encontraram uma espingarda artesanal calibre .36 com manchas aparentes de sangue, uma faca e uma bolsa feminina, além de marcas de sangue no estofamento.

Questionado sobre a proprietária da bolsa, o condutor afirmou tratar-se de sua esposa e alegou que ela estava bem em casa.

O homem foi levado ao Hospital Regional para socorro médico e, em seguida, apontou apenas parcialmente a localização de sua residência. Uma equipe deslocou-se até o endereço indicado para checar o estado de saúde da mulher.

Nas proximidades do imóvel, os policiais localizaram a esposa na casa de uma vizinha. Ela estava visivelmente amedrontada e apresentava lesões na face, nas costas e nos ombros.

A vítima relatou que o casal esteve em dois estabelecimentos noturnos da cidade durante a noite, onde o homem consumiu bebidas alcoólicas e se envolveu em brigas por ciúmes. Ao retornarem para a residência, ele iniciou uma discussão e passou a agredi-la fisicamente.

Durante as agressões, o suspeito apoderou-se da espingarda artesanal e desferiu diversas coronhadas contra a mulher na presença dos filhos do casal. Com medo de que o agressor encontrasse os cartuchos para carregar a arma, a vítima fugiu e buscou refúgio na casa vizinha.

A mulher entregou voluntariamente à equipe 14 munições que estavam guardadas na casa. Ela foi conduzida ao Hospital Regional para exames e atendimento médico e expressou o desejo de solicitar medidas protetivas de urgência, relatando que já vinha sofrendo ameaças do companheiro em ocasiões anteriores.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a espingarda, a faca, as munições e o veículo apreendido, para as demais providências da Polícia Civil.