Laerte Gomes tem candidatura homologada durante convenção do PSD e destaca união em prol de Rondônia

A noite deste sábado, 1º de agosto, foi marcada por um dos maiores eventos políticos do ano em Rondônia. Realizada na casa de shows Privillege, antiga Talismã 21, em Porto Velho, capital do estado, a convenção estadual do PSD oficializou a candidatura do deputado estadual Laerte Gomes à reeleição, reunindo centenas de pessoas, entre apoiadores, lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e representantes de diversas regiões de Rondônia.

A convenção também homologou os nomes que irão compor a chapa da coligação formada pelos partidos PSD, PRD, Avante e Solidariedade, em apoio ao candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria. O evento contou ainda com a presença do governador Coronel Marcos Rocha, presidente estadual do PSD, além de outras importantes lideranças políticas.

Durante sua participação, Laerte Gomes agradeceu o carinho e a confiança recebidos ao longo de sua trajetória política e colocou seu nome novamente à disposição da população rondoniense. Em uma breve manifestação ao público, também reafirmou seu apoio ao projeto liderado por Adailton Fúria para o Governo do Estado e ao candidato ao Senado, Luiz Fernando.

Ao longo da noite, o deputado recebeu o abraço e o incentivo de centenas de apoiadores que vieram de diferentes municípios de Rondônia especialmente para acompanhar esse momento na capital. Prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e amigos fizeram questão de prestigiar a homologação da candidatura, demonstrando a força do trabalho desenvolvido por Laerte Gomes em todas as regiões do estado.

Visivelmente emocionado com a expressiva participação popular, o parlamentar agradeceu a presença de todos e destacou que a confiança recebida fortalece ainda mais seu compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento de Rondônia, ouvindo as demandas da população e buscando investimentos para os municípios.

A convenção foi marcada pelo clima de entusiasmo, união e participação democrática, reunindo representantes de diversas regiões do estado em uma grande mobilização que simbolizou o início de uma nova etapa da caminhada eleitoral.