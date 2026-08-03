Adolescente tenta fugir da polícia em alta velocidade, perde controle e cai de motoneta no Alphaville em Vilhena

Um adolescente acabou apreendido pela Polícia Militar na tarde de domingo, 2 de agosto, após protagonizar uma tentativa de fuga pelas ruas do bairro Alphaville, em Vilhena.

A perseguição terminou quando o jovem perdeu o controle da motoneta e caiu no asfalto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial realizava patrulhamento de rotina pela Rua Cleber Mafra de Souza quando avistou o jovem conduzindo uma motoneta e apresentando aparência de ser menor de idade.

Ao entrarem na Rua 7608, os militares acionaram os sinais sonoros e luminosos da viatura dando ordem de parada.

Inicialmente, o condutor chegou a reduzir a velocidade, dando a entender que encostaria o veículo.

No entanto, cerca de uma quadra depois, ele acelerou bruscamente e iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante o trajeto, o jovem avançou três cruzamentos sem checar o trânsito, colocando em risco a própria vida, a dos policiais e de pedestres que circulavam pela região.

A tentativa de fuga acabou no cruzamento com a Rua Nicolau Volpi. Ao tentar fazer uma curva à esquerda em alta velocidade, o adolescente perdeu o controle da direção, colidiu contra o meio-fio e caiu na pista.

Com a queda, o jovem sofreu apenas pequenas escoriações nos cotovelos e na perna direita.

Questionado sobre o motivo da atitude, o menor confessou que acelerou ao ver a viatura por não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e pelo fato de a motoneta estar com documentação e licenciamento atrasados.

Diante dos fatos, a motoneta foi apreendida e guinchada ao pátio da Ciretran.

O adolescente foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) acompanhado dos responsáveis para o registro da ocorrência e medidas cabíveis.