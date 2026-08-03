Homem é esfaqueado pelas costas e acaba preso no hospital por estar evadido do sistema prisional em Vilhena

Um homem ficou ferido após ser atingido por golpes de faca na madrugada de domingo, 2 de agosto, em uma residência localizada na Rua José Gomes Filho, em Vilhena.

Ao atenderem a ocorrência, a guarnição da Rádio Patrulha descobriu que a vítima estava foragida do sistema prisional.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada pela irmã do homem, a qual relatou que seu familiar havia chegado à casa da mãe deles ferido e causando perturbação no local.

Ao chegar ao endereço, a equipe encontrou o indivíduo deitado no chão, com intenso sangramento no braço direito e nas costas.

Questionado sobre o que havia acontecido, o homem alegou apenas que um indivíduo magro se aproximou por trás e o esfaqueou. De forma reticente, ele se recusou a fornecer mais detalhes sobre a identidade ou paradeiro do agressor, afirmando apenas que resolveria a situação por conta própria posteriormente.

Diante da gravidade das lesões, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando o ferido ao Hospital Regional.

A análise médica constatou duas perfurações no corpo do homem, sendo a do braço a de maior gravidade devido à perda de sangue.

Durante o atendimento da ocorrência, familiares informaram aos policiais que o homem cumpria pena e havia rompido sua tornozeleira eletrônica há cerca de duas semanas.

Em checagem com a Colônia Penal, a equipe confirmou que o indivíduo constava formalmente como evadido do sistema prisional.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão ainda no hospital. Como permaneceu internado sob cuidados médicos, a custódia do preso foi repassada diretamente aos policiais penais, que assumiram a guarda no local até sua alta e posterior reencaminhamento ao presídio.