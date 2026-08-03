Homem atira contra o próprio glúteo acidentalmente durante caça e acaba preso por porte ilegal de arma em Vilhena

Um homem deu entrada na unidade de saúde de Vilhena após disparar acidentalmente contra o próprio corpo durante uma caçada.

O caso ocorreu no fim de semana e culminou na prisão do indivíduo por porte ilegal de arma de fogo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer a unidade hospitalar após os profissionais de saúde identificarem um paciente com ferimento na região do glúteo, compatível com perfuração por projétil de arma de fogo.

Em conversa com a equipe policial, o homem relatou que havia se deslocado até uma área de mata da região para caçar. Durante a caminhada no local, ele acabou tropeçando em uma raiz de árvore, momento em que a arma que carregava disparou acidentalmente e atingiu sua nádega.

Mesmo ferido, o homem conseguiu retornar para sua residência. Antes de buscar socorro médico, ele escondeu o armamento no imóvel e pediu ajuda à sua esposa, que o acompanhou até o pronto-socorro.

Com base nas informações prestadas, os policiais foram até a residência do casal acompanhados pela esposa do ferido, que indicou o local exato onde o objeto estava oculto.

No ponto informado, a equipe encontrou uma espingarda artesanal de calibre .36, acompanhada de duas munições intactas e uma deflagrada.

Diante da irregularidade do armamento e das circunstâncias do fato, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A espingarda e os cartuchos foram apreendidos e encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais e exames periciais.