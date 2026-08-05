Colisão envolvendo três veículos resulta danos materiais no centro de Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo três automóveis provocou danos materiais no centro de Vilhena.

O sinistro ocorreu na Avenida Major Amarante, próximo ao cruzamento com a Rua Ricardo Franco.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora de um Jeep Renegade trafegava pela Avenida Major Amarante, no sentido Porto Velho, quando cruzou a via semaforizada e foi fechada por outro veículo não identificado.

Ao tentar desviar, a motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um Toyota Etios que estava regularmente estacionado na via.

Com a força da batida, o Etios foi projetado para a frente e atingiu a traseira de um Renault Logan, que também se encontrava parado na guia da calçada.

Apesar do impacto e dos estragos visíveis na estrutura dos três veículos, nenhum condutor ou pedestre ficou ferido. A Polícia Militar de Trânsito esteve no local para coletar as informações e orientar os envolvidos.

Durante a checagem da documentação, os policiais verificaram que os condutores estavam com as habilitações regulares e que todos os automóveis apresentavam licenciamento em dia.

Como a ocorrência registrou apenas perdas materiais, sem vítimas, a realização de perícia técnica não foi necessária.