Identificado motociclista morto em grave acidente na BR-364 em Pimenta Bueno

Um grave acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado no início da tarde desta quarta-feira, 5 de agosto, na BR-364, nas proximidades do distrito de Itaporanga, em Pimenta Bueno.

A vítima foi identificada como Itamar Storari do Carmo, de 49 anos, morador do município de Cacoal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o motociclista trafegava pela rodovia no sentido Cacoal a Pimenta Bueno quando, por razões ainda desconhecidas, acabou colidindo frontalmente contra uma carreta que vinha em sentido oposto.

Com o forte impacto da batida, a motocicleta pegou fogo e foi consumida pelas chamas, ficando totalmente destruída.

O condutor sofreu múltiplos ferimentos e não resistiu, tendo o óbito confirmado ainda no local pelas equipes de resgate.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para isolar a área e controlar o tráfego na rodovia.

A Perícia Criminal e a equipe da funerária de plantão também foram acionadas para realizar os trabalhos de investigação e a remoção do corpo.

As causas e circunstâncias da colisão serão apuradas pela Polícia Civil.

>>>Vídeos: