Furto de energia resulta em 13 prisões em julho e ultrapassa 80 flagrantes em RO em 2026

O combate ao furto de energia continua avançando em Rondônia.

Somente no mês de julho, 13 pessoas foram presas em flagrante por envolvimento com ligações clandestinas de energia elétrica, popularmente conhecidas como “gatos”.

As ocorrências foram registradas em Porto Velho, Cacoal, Ariquemes e Ji-Paraná, município que concentrou três prisões em um único dia.

O número de prisões por furto de energia no estado já ultrapassa 80 casos entre janeiro e julho deste ano. As irregularidades foram identificadas a partir de denúncias recebidas pela concessionária.

Após a suspeita, equipes técnicas realizaram inspeções e a constatação do furto foi confirmada pela Politec (Polícia Técnico-Científica do Estado de Rondônia). Com a comprovação da fraude, a Polícia Militar foi acionada para realizar os procedimentos cabíveis e efetuar as prisões em flagrante.

De acordo com o artigo 155 do Código Penal Brasileiro, o furto de energia é crime e pode resultar em pena de até oito anos de prisão, além de multa.

“Quando combatemos o furto de energia, nossa principal preocupação é preservar vidas. As ligações clandestinas são feitas sem qualquer critério técnico e aumentam significativamente o risco de choques elétricos, curtos-circuitos, incêndios e até acidentes fatais. Por isso, cada irregularidade identificada representa também uma ação preventiva de segurança para toda a comunidade”, destaca Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia.

FURTO DE ENERGIA PREJUDICA QUEM PAGA A CONTA EM DIA

Além dos riscos à segurança, o furto de energia causa prejuízos para toda a sociedade. As ligações clandestinas sobrecarregam a rede elétrica, podem provocar interrupções no fornecimento e impactam diretamente os custos para quem paga a conta de energia regularmente.

A Energisa reforça que a participação da população é fundamental para identificar e combater esse tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos seguintes canais:

Polícia Militar: 190

Energisa Rondônia: 0800 647 0120