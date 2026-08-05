Show de Cezar & Paulinho abre programação de quatro dias da ExpoAgro Rodeio nesta quinta-feira em Cerejeiras

Cerejeiras será palco, entre os dias 6 e 9 de agosto, da 5ª ExpoAgro Rodeio, evento que reúne rodeio, atrações musicais, atividades voltadas ao setor agropecuário e opções de entretenimento para toda a família.

A programação será realizada no Parque de Exposições Toninho Campo Grande, com entrada gratuita todas as noites.

Organizada pela Associação Agropecuária de Cerejeiras (AGROCER), a festa terá uma programação diversificada, incluindo concurso leiteiro, rodeio em touros, rodeio em carneiros, prova do redomão, laço cumprido, shopping de touros e parque de diversões.

Entre as atrações também estão dois shows nacionais. Na quinta-feira (6), a programação musical será comandada por Cezar & Paulinho. Já na sexta-feira (7), o palco recebe Pedro Scott. No sábado (8), a noite terá Diego & Arnaldo, além das atrações do rodeio.

O encerramento, no domingo (9), será marcado pela final do rodeio, com sorteio da Rifa da BZ e premiações.

A programação também contempla atividades tradicionais ligadas ao campo e à cultura country, proporcionando ao público momentos de competição, entretenimento e valorização do setor produtivo.

A 5ª ExpoAgro Rodeio Cerejeiras conta com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e da Prefeitura Municipal de Cerejeiras.

Com entrada gratuita durante os quatro dias, a expectativa é de que o evento reúna moradores de Cerejeiras e visitantes de municípios da região em uma programação que combina agronegócio, rodeio, música e lazer.