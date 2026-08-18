PF aprofunda investigação com desmatamento ilegal e cumpre mandado de busca e apreensão em Colorado

A Polícia Federal cumpriu, nesta terça-feira (18/8), mandado de busca e apreensão no município de Colorado do Oeste/RO, no âmbito da Operação “Sobrepreço”.

A ação tem como objetivo aprofundar investigação relacionada ao desmatamento ilegal de aproximadamente 1,1 mil hectares de floresta nativa em área de reserva legal, no município de Lábrea/AM, sem autorização do órgão ambiental competente.

A medida cautelar foi deferida no âmbito de inquérito policial conduzido pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente, instaurado para apurar a materialidade, a autoria e as circunstâncias de possíveis crimes ambientais e de lavagem de dinheiro, além de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.

As apurações identificaram indícios de negociações sucessivas envolvendo o imóvel rural, com significativa variação de valores, além de elementos que apontam para possível ocultação da real titularidade da área e utilização de interposta pessoa.

A Polícia Federal prossegue com as investigações para o completo esclarecimento dos fatos e a identificação dos responsáveis.