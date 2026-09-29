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terça-feira, 29 de setembro de 2026.

VEC deve confirmar participação no Estadual, mas futuro no campeonato ainda depende de apoio

VEC deve confirmar participação no Estadual, mas futuro no campeonato ainda depende de apoio
José Carlos Dallagnol (Gaúcho do Milho)

O presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), José Carlos Dallagnol, afirmou ao Extra de Rondônia, nesta terça-feira (29), que o clube deverá confirmar a participação no Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional da próxima temporada.

A confirmação, no entanto, não significa que a equipe esteja definitivamente garantida na competição.

Segundo Dallagnol, a intenção é confirmar a participação do VEC dentro do prazo estabelecido e, com isso, ganhar mais tempo para buscar as condições necessárias para colocar o clube em campo.

“Eu vou confirmar o clube para ganhar mais 30 dias, até o dia 30 de outubro”, explicou o presidente.

Após a confirmação, a diretoria terá esse período para buscar investidores, patrocinadores e outras formas de apoio que possibilitem a participação efetiva do VEC no campeonato. Dallagnol destacou que, além dos recursos financeiros, o clube também precisa de apoio político para viabilizar parcerias.

De acordo com o presidente, algumas empresas demonstram interesse em patrocinar o VEC, mas seria necessária uma articulação política para facilitar essas parcerias.

“Tem empresas que querem patrocinar o clube, mas precisa de uma ligação do prefeito, do senador, uma força política”, afirmou.

Dallagnol ressaltou que o apoio político mencionado não se trata necessariamente de recursos públicos, mas de articulação e influência para aproximar o clube de empresas e possíveis patrocinadores.

A definição sobre a participação efetiva do VEC no Campeonato Rondoniense deverá ocorrer após esse período de busca por recursos e parceiros. Até lá, a diretoria pretende trabalhar na construção de um projeto que permita ao clube disputar a competição com condições financeiras e estruturais.

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