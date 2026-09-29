VEC deve confirmar participação no Estadual, mas futuro no campeonato ainda depende de apoio

O presidente do Vilhena Esporte Clube (VEC), José Carlos Dallagnol, afirmou ao Extra de Rondônia, nesta terça-feira (29), que o clube deverá confirmar a participação no Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional da próxima temporada.

A confirmação, no entanto, não significa que a equipe esteja definitivamente garantida na competição.

Segundo Dallagnol, a intenção é confirmar a participação do VEC dentro do prazo estabelecido e, com isso, ganhar mais tempo para buscar as condições necessárias para colocar o clube em campo.

“Eu vou confirmar o clube para ganhar mais 30 dias, até o dia 30 de outubro”, explicou o presidente.

Após a confirmação, a diretoria terá esse período para buscar investidores, patrocinadores e outras formas de apoio que possibilitem a participação efetiva do VEC no campeonato. Dallagnol destacou que, além dos recursos financeiros, o clube também precisa de apoio político para viabilizar parcerias.

De acordo com o presidente, algumas empresas demonstram interesse em patrocinar o VEC, mas seria necessária uma articulação política para facilitar essas parcerias.

“Tem empresas que querem patrocinar o clube, mas precisa de uma ligação do prefeito, do senador, uma força política”, afirmou.

Dallagnol ressaltou que o apoio político mencionado não se trata necessariamente de recursos públicos, mas de articulação e influência para aproximar o clube de empresas e possíveis patrocinadores.

A definição sobre a participação efetiva do VEC no Campeonato Rondoniense deverá ocorrer após esse período de busca por recursos e parceiros. Até lá, a diretoria pretende trabalhar na construção de um projeto que permita ao clube disputar a competição com condições financeiras e estruturais.