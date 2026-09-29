PF deflagra operação contra grupo ligado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Rondônia

A Polícia Federal deflagrou a Operação Hidra com o objetivo de desarticular uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais em Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as equipes policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, distribuídos nos municípios de Guajará-Mirim, Cacoal e na capital do estado.

As investigações tiveram início após a apreensão de entorpecentes. A análise do material recolhido revelou a estrutura do grupo organizado, que contava com membros encarregados da logística de transporte, da distribuição das substâncias e da movimentação financeira dos valores obtidos de forma ilícita.

Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.