Facebook Instagram
terça-feira, 29 de setembro de 2026.

PF deflagra operação contra grupo ligado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Rondônia

Ação cumpriu mandados de busca e apreensão em Porto Velho, Cacoal e Guajará-Mirim expedidos pela 2ª Vara de Garantias
Fotos: Assessoria

A Polícia Federal deflagrou a Operação Hidra com o objetivo de desarticular uma organização investigada por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais em Rondônia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as equipes policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, distribuídos nos municípios de Guajará-Mirim, Cacoal e na capital do estado.

As investigações tiveram início após a apreensão de entorpecentes. A análise do material recolhido revelou a estrutura do grupo organizado, que contava com membros encarregados da logística de transporte, da distribuição das substâncias e da movimentação financeira dos valores obtidos de forma ilícita.

Os alvos da operação poderão responder pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Compartilhe:
Últimas notícias
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!