Delegado Araújo coloca recomposição das polícias como prioridade na Assembleia

Com 31 anos de atuação na área policial, o candidato a deputado estadual Delegado Araújo apresenta como uma de suas principais propostas para a Assembleia Legislativa a recomposição dos efetivos das polícias de Rondônia. Para ele, fortalecer as forças de segurança passa diretamente pela valorização dos profissionais e pela ampliação gradual do quadro.

Segundo Araújo, as polícias Civil e Militar contam com servidores preparados, mas enfrentam hoje uma defasagem significativa de efetivo. A proposta é avançar na recomposição por meio de concursos públicos, considerando os limites estabelecidos para os gastos com pessoal.

“O Governo tem teto de gastos com pessoal, então temos que pensar essa medida a médio prazo”, afirma o candidato, defendendo um planejamento que permita ampliar os quadros sem comprometer o equilíbrio das contas públicas.

Outra frente defendida por Araújo é o uso maior da tecnologia na segurança pública. A proposta envolve sistemas que possam agilizar procedimentos, melhorar o trabalho das equipes e aumentar a capacidade de resposta das polícias.

A experiência do candidato na área inclui atuação como delegado regional em Cacoal e diretor da Polícia no Interior de Rondônia. Também participou da implantação da DRACO/Interior e de delegacias especializadas em homicídios em Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena.

Ex-prefeito de Pimenta Bueno, Araújo afirma que pretende levar essa experiência para o Legislativo e trabalhar por medidas que fortaleçam a estrutura das polícias e ofereçam melhores condições de segurança para a população de Rondônia