Vilhena Transportes investe mais de R$ 10,5 milhões na renovação da frota de ônibus escolares; empresário comenta

A empresa Vilhena Transportes realizou um novo e expressivo investimento na renovação de sua frota de ônibus escolares.

Somente na última semana, foram adquiridos 45 novos veículos, representando um investimento superior a R$ 10,5 milhões.

A iniciativa reforça o compromisso da empresa com a segurança, o conforto e a qualidade dos serviços prestados aos alunos da rede municipal de Vilhena.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, 18, Heberth Bueno, diretor da empresa, afirmou que a renovação constante da frota é fundamental para garantir um transporte de qualidade, especialmente diante das características das rotas atendidas no município.

“Essa atitude demonstra nossa preocupação com a qualidade e, principalmente, com a segurança dos alunos que utilizam nossos ônibus. A renovação da frota é essencial para que possamos manter um serviço cada vez melhor”, destacou o diretor.

Dos 45 novos veículos adquiridos, 15 já chegaram a Vilhena neste fim de semana. Outros 20 veículos serão entregues no prazo de aproximadamente 45 dias, enquanto os 10 restantes têm previsão de entrega para 90 dias.

O investimento faz parte de um processo contínuo de renovação da frota. Somente em 2026, a empresa já havia incorporado 18 novos veículos, e, com as novas aquisições, alcançará uma renovação de aproximadamente 60% de sua frota ao longo do ano.

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS E ÀS CARACTERÍSTICAS DAS ESTRADAS

A renovação dos veículos também está diretamente relacionada às condições das estradas percorridas diariamente pelos ônibus escolares.

Grande parte dos quilômetros rodados pela frota é realizada em estradas vicinais e trechos não pavimentados, o que provoca um desgaste significativamente maior nos veículos. Por esse motivo, a manutenção de uma frota moderna e renovada é considerada fundamental para garantir a continuidade e a qualidade do transporte oferecido aos estudantes.

Heberth destaca ainda a importância da parceria com a Prefeitura de Vilhena, responsável pela contratação do serviço. Ele explicou que o prefeito Flori, o secretário municipal de Educação, Flávio, o responsável pelo Departamento de Transporte, Edson, juntamente com os integrantes da Comissão de Fiscalização e Vistoria do Transporte Escolar da Semed, têm acompanhado e cobrado constantemente a qualidade dos serviços prestados.

Essa atuação conjunta entre o poder público e a empresa contratada tem contribuído para o aprimoramento do transporte escolar no município.

VILHENA COMO REFERÊNCIA EM TRANSPORTE ESCOLAR

Com os investimentos realizados, a Vilhena Transportes busca consolidar sua posição como uma das empresas que mais investem na renovação de veículos destinados ao transporte escolar em Rondônia.

Para a empresa, os resultados representam não apenas um investimento em patrimônio, mas, principalmente, um investimento direto na segurança e no bem-estar dos estudantes, contribuindo para que Vilhena se destaque como referência no transporte escolar no Estado.

O trabalho é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Vilhena, como contratante, e a Vilhena Transportes, como contratada, com o objetivo de oferecer um serviço cada vez mais eficiente e seguro aos alunos da rede municipal.

Ao finalizar, Heberth agradece primeiramente a Deus pelas bênçãos, oportunidades e condições de trabalho, que permitem à empresa continuar investindo e buscando oferecer o melhor serviço possível.

Ele também reconhece e agradece o empenho de todos os seus colaboradores, que diariamente se dedicam para garantir um atendimento de qualidade e contribuir para a segurança e o bem-estar dos alunos transportados.