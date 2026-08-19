ÁLVARES DE AZEVEDO: alunos vilhenenses conquistam medalha de bronze nos Jogos Escolares Nacionais

A comunidade escolar de Vilhena está em festa.

Os atletas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Álvares de Azevedo conquistaram a medalha de bronze na fase nacional dos Jogos Escolares, realizado em Pernambuco, elevando o nome de Rondônia ao pódio de uma das maiores competições esportivas estudantis do país.

A conquista é o reflexo de meses de intensa preparação, disciplina e abdicação por parte dos estudantes.

Enfrentando equipes de alto nível técnico de diversos estados brasileiros, os jovens atletas da Escola Álvares de Azevedo demonstraram garra, talento e um forte espírito coletivo, assegurando a terceira colocação geral na modalidade.

Para o corpo docente e a equipe gestora da instituição, o resultado vai muito além das quadras. “Ver nossos alunos no pódio nacional nos enche de um orgulho imensurável. Essa medalha coroa a dedicação de cada um deles e prova que o esporte nas escolas públicas é uma ferramenta poderosa de transformação social, foco e cidadania”, destacou a direção da escola.

O retorno dos medalhistas promete ser marcado por homenagens e celebrações na escola. A conquista consolida a escola vilhenense não apenas como uma referência no ensino fundamental e médio, mas também como um importante celeiro de talentos esportivos na região Norte. Veja algumas fotos do evento: